Baracca a fuoco: fumo e fiamme nella zona del Biscione, strada chiusa.

Peretola: baracca in fiamme, è il secondo caso.

Via Buontalenti, principio di incendio tra i banchi del mercato: a fuoco una baracca. Video.

Nuovo incendo al Poderaccio. Colonna di fumo visibile in città. Fiamme partite da una baracca.

Incendio in un deposito di Cantù in via Baracca: fumo ed apprensione tra i residenti, ma nessun ferito.

Baracca dei pescatori andata in fumo: abusiva, doveva essere demolita.