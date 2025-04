Tiro a volo Silvana Stanco in testa dopo due serie nel trap a Buenos Aires

Buone notizie per l'Italia al termine della prima giornata del trap femminile nella prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di Tiro a volo: dopo due serie delle qualificazioni è in testa Silvana Maria Stanco, ma sono in corsa per l'ingresso in finale anche Erica Sessa ed Alessandra Della Valle. Dopo 50 piattelli dei 125 in programma al comando c'è la coppia composta dalla portoricana Augusta Rose Campos-Martyn e da Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle), che si attestano a quota 49/50. Segue la coppia formata da Erica Sessa (Fiamme Oro) e dalla statunitense Carey Jeana Garrison, entrambe con 48/50. Un quintetto a quota 47/50, invece, condivide la quinta posizione: si tratta della tedesca Kathrin Murche, dell'australiana Penny Smith, della taiwanese Liu Wan-Yu, dell'atleta individuale neutrale Lada Denisova e di Alessandra Della Valle (Fiamme Azzurre).

