DaziGoverno | no a guerra commerciale

guerra commerciale" non avvantaggerebbe nessuno,né l'Unione Europea né gli Usa. Durante il vertice è emersa la necessità di affrontare il tema con determinazione e pragmatismo,perché ogni allarmismo rischia di causare danni ben maggiori di quelli connessi ai dazi. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 21.00 Si è conclusa a Palazzo Chigi la riunione presieduta dalla Presidente del Consiglio,Giorgia Meloni,per un approfondimento sul tema dei dazi imposti dagli Stati Uniti e le possibili implicazioni per l'economia italiana.E' stato ribadito che una"" non avvantaggerebbe nessuno,né l'Unione Europea né gli Usa. Durante il vertice è emersa la necessità di affrontare il tema con determinazione e pragmatismo,perché ogni allarmismo rischia di causare danni ben maggiori di quelli connessi ai dazi.

