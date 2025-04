Tom Hardy impegnato in una fuga e scontri mortali nel trailer di Havoc

Havoc e il nuovo trailer del film con star Tom Hardy anticipa sanguinose scene d'azione. Il 25 aprile arriverà sugli schermi di Netflix il nuovo thriller Havoc, scritto e diretto da Gareth Evans, già dietro la macchina da presa dell'action The Raid e della serie Gangs of London. Il protagonista è l'attore Tom Hardy e il trailer anticipa delle intense scene d'azione, tra scontri mortali, inseguimenti e moltissima tensione. Cosa racconta il thriller In Havoc l'attore Tom Hardy ha la parte del detective Walker, mostrato alle prese con criminali e situazioni complicate, mentre nella sua città la violenza e il caos sembrano prendere il controllo. Dopo un traffico di droga andato storto, Walker deve aprirsi .

