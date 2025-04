Skorupski infortunato lascia Bologna-Napoli! Rischia anche l’Inter?

Skorupski nel corso di Bologna-Napoli. Il portiere polacco, infortunato, viene sostituito dopo pochi minuti. Ecco le sue condizioni a pochi giorni dalla gara contro l'Inter.TEGOLA? – In campo alle ore 20.45, per la sfida che chiude la trentunesima giornata di Serie A, Bologna-Napoli. Nel corso della gara, intorno al ventesimo del primo tempo, Lucasz Skorupski si ferma, vittima di un infortunio. L'estremo difensore dei rossoblù, che ha subito da André-Frank Anguissa il gol del momentaneo svantaggio al 18?, è costretto ad uscire dopo pochi minuti. Vincenzo Italiano, al 25?, chiama in causa dalla panchina Federico Ravaglia per sostituire il suo titolare tra i pali. Mentre l'Inter si prepara alla sfida di Champions League di domani, lancia uno sguardo alla gara di campionato tra Bologna e Napoli.

