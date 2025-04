Agi.it - Dazi, si riunisce la task force. Domani le proposte alle categorie

AGI - Si è tenuta oggi a Palazzo Chigi una riunione presieduta dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per un approfondimento sul tema deiimposti dagli Stati Uniti e le possibili implicazioni per l'economia italiana. Alla riunione, spiega una nota di Palazzo Chigi, hanno partecipato i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini, il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e il Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e per il PNRR, Tommaso Foti, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Nel corso dell'incontro, si legge ancora nella nota, i Ministri hanno illustrato al Presidente del Consiglio le diverse ipotesi allo studio per sostenere le filiere produttive e rilanciare la competitività delle imprese.