Bill Paxton: L'unico attore ucciso da Terminator, Xenomorfo e Predator

Sei un fan dei film sci-fi anni '80? Allora saprai che, Alien ehanno un posto speciale nella cultura pop. Ottenere un ruolo in uno di questi film era un grande traguardo per qualsiasi, ma comparire in tutti e tre era il sogno. Ebbene,non solo ha raggiunto questo obiettivo, ma ha fatto di più: è l'unicoad essere statoda un, unoe unsullo schermo! Nessun altro può vantare questo primato. Il Debutto Shock in(1984) Nel primo film didel 1984,interpretava Johnny, uno dei due punk sfortunati che si imbattono nelappena arrivato dal futuro. Il T-800, interpretato da Arnold Schwarzenegger, uccide Johnny per rubargli i vestiti. Anche se la sua morte avviene fuori campo, è quasi certo che ilnon lo abbia risparmiato.