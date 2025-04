Primacampania.it - Salernitana, Pasquale Marino è il nuovo allenatore: contratto fino al 2025

Leggi su Primacampania.it

SALERNO – L’U.S.1919 ha ufficializzato l’ingaggio dicometecnico della prima squadra, con unvalidoal 30 giugno. L’siciliano, 61 anni, prende il posto dell’esonerato Roberto Breda e ha già diretto il primo allenamento al centro sportivo Mary Rosy.vanta una lunga esperienza in Serie B, dove ha collezionato 330 presenze in panchina con club come Arezzo, Catania, Frosinone, Brescia e Bari. Il tecnico ha inoltre guidato per 189 gare in Serie A, con Udinese, Catania, Parma e Genoa. Fautore di un calcio propositivo, ha mosso i primi passi datra Serie C2 e C1 con Paternò e Foggia.Accanto a, il vice Massimo Mezzini sostituisce Vincenzo Melidona, mentre è confermato il resto dello staff tecnico. La presentazione ufficiale alla stampa è in programma per venerdì 11 aprile.