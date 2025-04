Oasport.it - Perché Thomas Ceccon non farà i Campionati Italiani di nuoto: competizione alternativa in vista dei Mondiali

Dal 13 al 17 aprile gli Assoluti primaverili diterranno banco a Riccione. I big della Nazionale italiana si ritroveranno, con l’obiettivo di conquistare i titoli in palio e soprattutto siglare i crono che mettono in palio la qualificazione aidia Singapore. Una rassegna in cui vi saranno anche delle assenze.Oltre a Gregorio Paltrinieri, sempre più focalizzato nel progetto “acque libere”, nella piscina romagnola non ci sarà. Il campione olimpico dei 100 dorso, infatti, da gennaio ha dato il via alla sua avventura in terra australiana e la porterà avanti fino a giugno, quando tornerà in Italia in occasione del Trofeo Settecolli, ultima manifestazione utile per ottenere il pass iridati., attualmente, è seguito dal coach Dean Boxall a Brisbane e dal 21 al 24 aprile sarà in gara neiaustraliani open.