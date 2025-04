Dazi sui prodotti Usa fino al 25% L' Ue prepara le contro-tariffe contro Trump

tariffe in due fasi: una prima ondata scatterà il 16 maggio, mentre la seconda è attesa per il 1° dicembre Ilgiornale.it - "Dazi sui prodotti Usa fino al 25%". L'Ue prepara le contro-tariffe contro Trump Leggi su Ilgiornale.it Il piano prevede l’entrata in vigore delle nuovein due fasi: una prima ondata scatterà il 16 maggio, mentre la seconda è attesa per il 1° dicembre

USA: nuovi dazi alle importazioni dall’Europa. Per le imprese italiane un aumento fino al 20%. Bozza documento Ue, dazi sui prodotti Usa fino al 25%. Dazi, Borse ancora giù: Milano -5%. Ue prepara contromisure. Trump minaccia la Cina. LIVE. Dazi, le ultime notizie in diretta | La bozza dei contro-dazi Ue: tariffe fino al 25%. Palazzo Chigi: «No guerra commerciale». Voci su moratoria di 90 giorni, poi la Casa Bianca smentisce. Piazza Affari chiude a -5,3%. Dazi di Trump, stress dei mercati finanziari | Borse europee in profondo rosso.Crollo del mercato asiatico. "Dazi sui prodotti Usa fino al 25%". L'Ue prepara le contro-tariffe contro Trump. Ne parlano su altre fonti

"Dazi sui prodotti Usa fino al 25%". L'Ue prepara le contro-tariffe contro Trump - Il piano prevede l’entrata in vigore delle nuove tariffe in due fasi: una prima ondata scatterà il 16 maggio, mentre la seconda è attesa per il 1° dicembre ... (msn.com)

Bozza documento Ue, dazi sui prodotti Usa fino al 25% - I dazi che l'Ue metterà in campo dal 15 aprile in due tranche - l'altra è prevista il 15 maggio - prevedono tariffe sui prodotti americani fino al 25%. (ANSA) ... (ansa.it)

Dazi: fino a 100 dollari in più per famiglie Usa per comprare made in Italy - L’incremento medio per persona è di 15-21 dollari all’anno, per un totale di 1,5-2 miliardi di euro per acquistare beni italiani di moda e lusso. (it.fashionnetwork.com)