Notizieaudaci.it - Roma, Giacomo non ce l’ha fatta: il 13enne ferito mentre maneggiava la pistola del fratello

Leggi su Notizieaudaci.it

Efrati era stato sottoposto ad un delicato interventoEra stato portato in gravissime condizioni all’ospedale San Camillo dila sera di sabato 5 aprile, per una ferita da spari alla testa, è stato subito operato ed i medici hanno tentato di tutto per salvarlo ma è morto lunedì 7 aprile all’alba. Dai tutorial aveva imparato a montare e smontare l’armaNon ceEfrati, appena 13 anni, lasciando un dolore immenso alla mamma, al padre e ai due fratelli più grandi, uno dei quali è proprietario della, regolarmente detenuta. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia. Secondo quanto è emerso finora, ilavrebbe lasciato la, smontata, su un tavolo dell’appartamento dove la famiglia vive, per andare a fare una doccia., forse per la curiosità, l’avrebbe presa e maneggiata, facendo inavvertitamente partire il colpo che lo hagravemente alla testa.