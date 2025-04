Tiro a segno Riccardo Mazzetti in corsa per la finale nella pistola automatica

Tiro a segno, e l’Italia torna ad essere rappresentata in gara nella pistola automatica da 25 metri maschile: dopo la prima parte delle qualificazioni Riccardo Mazzetti è in quinta posizione, mentre Massimo Spinella è nono.Dopo le prime tre serie delle qualificazioni al comando c’è un terzetto a quota 293/300, composto dall’indiano Gurpreet Singh, dal tedesco Christian Reitz e dall’atleta individuale neutrale Ivan Semenihin, i quali, inoltre, chiudono tutti con 10x nei rispettivi score.Alle loro spalle c’è il migliore degli azzurri, Riccardo Mazzetti (G.S. Esercito), che si attesta a quota 290/300, con 7x: assieme al tiratore italiano c’è il cinese Zhu Haojie, il quale con 290/300 e 12x chiude quarto, ma è in gara soltanto per il ranking e dunque non è in corsa per l’ingresso tra i sei finalisti. Oasport.it - Tiro a segno, Riccardo Mazzetti in corsa per la finale nella pistola automatica Leggi su Oasport.it A Buenos Aires, in Argentina, prosegue la prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di, e l’Italia torna ad essere rappresentata in garada 25 metri maschile: dopo la prima parte delle qualificazioniè in quinta posizione, mentre Massimo Spiè nono.Dopo le prime tre serie delle qualificazioni al comando c’è un terzetto a quota 293/300, composto dall’indiano Gurpreet Singh, dal tedesco Christian Reitz e dall’atleta individuale neutrale Ivan Semenihin, i quali, inoltre, chiudono tutti con 10x nei rispettivi score.Alle loro spalle c’è il migliore degli azzurri,(G.S. Esercito), che si attesta a quota 290/300, con 7x: assieme al tiratore italiano c’è il cinese Zhu Haojie, il quale con 290/300 e 12x chiude quarto, ma è in gara soltanto per il ranking e dunque non è inper l’ingresso tra i sei finalisti.

