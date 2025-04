Ternitoday.it - “Ho aiutato Mark a cancellare le tracce di tutto quel sangue”, confessa la madre dell’assassino di Ilaria Sula

Nelle stesse ore in cui Terni si stringeva attorno alla famiglia di, in questura a Roma ladiSamson, reo confesso dell’omicidio della studentessa di 22 anni uccisa a coltellate e poi gettata in un dirupo, ammetteva di avere avuto un ruolo attivo nell’omicidio della ragazza.