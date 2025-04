I due ladri beccati con le mani nel sacco dai Carabinieri | così è fallito l’assalto alla gioielleria – Il video

Leggi su Open.online

Passamontagna sul volto, vestiti neri, piede di porco in mano. La serranda della, ad Ancona, è deformata per permettere l’ingresso dei due uomini intorno alle 4 di notte. Prima provano a forzare le vetrine, poi le rompono per la fretta e iniziano a spostare in grossi borsoni la refurtiva per un valore di 140mila euro. Peccato che, proprio su quella strada sopraggiunga in quel momento una pattuglia dei. I militari inchiodano ed entrano nel negozio beccando i duecon lenel. Un epilogo disastroso per il tentato colpo, ripreso dalle impietose telecamere disorveglianza del negozio.L'articolo I duecon leneldai– Ilproviene da Open.