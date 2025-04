Dazi Usa Vertice Meloni-ministri | La guerra commerciale non avvantaggia nessuno | Piazza Affari chiude a -5% | Von der Leyen | Azzerare dazi sui beni industriali

Tgcom24.mediaset.it - Dazi Usa, Vertice Meloni-ministri: "La guerra commerciale non avvantaggia nessuno" | Piazza Affari chiude a -5% | Von der Leyen: "Azzerare dazi sui beni industriali" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Trump agli americani: "Non siate deboli e non abbiate paura". La Germania: "La pressione è sugli Usa, non resisteranno a lungo". I mercati affondano: bruciati in tre giorni 9.500 miliardi di dollari sulle Piazze globali.

Dazi, Milano chiude a -5,18%. Trump minaccia ulteriori dazi del 50% alla Cina - Whisky fuori dalla lista delle contromisure Ue. Dazi, doppio vertice a Palazzo Chigi. E Giorgia Meloni prepara il viaggio in Usa da Trump. Dazi, conclusa la riunione della task force di governo. Meloni verso gli Usa il 16 aprile. Dazi Usa, le contromosse del premier Meloni: vertice a Palazzo Chigi e missione da Trump. PALAZZO CHIGI * DAZI USA: «VERTICE CON MELONI - TAJANI - SALVINI - GIORGETTI - URSO - LOLLOBRIGIDA - FOTI - MANTOVANO, LE IPOTESI PER SOSTENERE LE IMPRESE. Dazi Usa, il governo convoca le imprese: domani vertice a Palazzo Chigi. Ne parlano su altre fonti

Dazi, al via la riunione della task force di governo. Meloni verso gli Usa il 16 aprile - Incrociando le agende della premier e del presidente americano sarebbe stata individuata questa data per l’incontro con Donald Trump, che avverrà solo due giorni prima dell’arrivo in Italia del vice p ... (msn.com)

Dazi USA, l’Italia mette in campo una task force. Meloni: “Nessuna guerra commerciale, serve proteggere le imprese” - Un vertice di un’ora e mezza a Palazzo Chigi, convocato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha dato il via a una riflessione strategica sulle ricadute economiche dei dazi americani e sulle ... (notizie.tiscali.it)

Dazi, crollano le borse. Meloni: "Lunedì vertice". Negli Usa in vigore dazi aggiuntivi del 10% - Entrati in vigore i dazi del 10% sull'import Sono entrati in vigore alle0:01 di sabato ora di Washington (le 6:01 in Italia) i dazi aggiuntivi del 10% imposti dall'amministrazione Trump su gran parte ... (msn.com)