Snooker un 14enne fa tremare il record di Ronnie O’Sullivan | può diventare il più giovane di sempre a qualificarsi al Mondiale

Leggi su Sportface.it

Segnatevi il nome: Michal Szubarczyk. Usate carta e penna, un po’ come gli appassionati difecero nell’aprile del 1992, quando, futuro dominatore della disciplina, all’età di 16 anni diventò il giocatore piùdella storia aai Campionati del mondo al Crucible Theatre. Unresistito per trentatré anni, ma che rischia di cadere in questi giorni. Merito proprio di Szubarczyk, che di anni ne ha addirittura 14. Un viso ancora da bambino nasconde un talento che lo proietta già tra i big della categoria.Ha vinto senza problemi il titolo europeo Under 16 e anche quello Under 18, oltre ad essersi laureato campioneUnder 21. Nulla di strano fino a questo punto, ma Szubarczyk ha fatto molto di più, spingendosi fino alla finale del torneo continentale senza limiti di età, dove è stato battuto solamente dal trentaquattrenne Liam Highfield, un top 60 del ranking