Carlo Conti chiude in anticipo Ne Vedremo delle Belle | ‘É mancato il pepe tra le protagoniste’

Un sabato sera sottotono per Rai 1. Ne, il nuovo varietà del weekend condotto da, sicon largo. La rete ha deciso di sospendere il programma prima della prevista finalissima, complice uno share mai decollato (fermato attorno al 13%) e una formula che non ha saputo convincere né il pubblico né la critica. L’ultima puntata sarà sabato 12 aprile.conferma la chiusura al 12 aprile: ‘Dovevamo fare 5 puntate’“In realtà dovevamo fare 5 puntate con la pausa del Sabato Santo, sera in sui su Rai1 non è il caso di fare del varietà. E siccome il programma non è che vada benissimo ho pensato: figuriamoci se sto fermo una settimana” – ha spiegato il conduttore., volto storico della rete ammiraglia, ha affrontato con eleganza la battuta d’arresto, ringraziando il cast e la produzione per l’impegno, ma ammettendo implicitamente che qualcosa non ha funzionato.