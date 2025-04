Dazi | Salvini solo da Musk messaggio di speranza

Dazi, è passato" dal congresso della Lega di Firenze "Elon Musk, che è l'unico che in queste ore ha lanciato un messaggio di speranza e di fiducia, dicendo che l'obiettivo è zero Dazi, una grande area di libero scambio fra Occidente, Europa e Stati Uniti". Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a 'Cinque minuti' su Rai1. "Il problema non è Trump, il problema è la Cina, i Paesi che sfruttano i bambini nelle fabbriche a lavorare e fanno concorrenza sleale alle nostre imprese", ha aggiunto.

