L' alba di un grande cambiamento Cerno | perché Trump ha fatto una cosa buona

I dazi di Donaldstanno mettendo in subbuglio l'intera economia mondiale. Ne parla il direttore de Il Tempo, Tommaso, che, però, sottolinea come la guerra commerciale stia già rimescolando le carte della finanza globale e rimettendo il lavoro al centro dell'economia capitalista. "Il mondo ha preso paura per i dazi, l'Europa voleva reagire con i muscoli. Ora stanno ascoltando la linea della diplomazia, del Patto atlantico che è la linea del governo italiano. Giorgia Meloni e Tajani hanno contribuito a usare la testa anziché la pancia. Ma mi sorge un dubbio. Tutti questi mercati che sono esplosi, le borse che cadono, le borse che non entrano direttamente nelle tasche degli operai, degli insegnanti e dei disoccupati stanno ridistribuendo i miliardi, si perde e si guadagna. Sicuramente qui sotto c'è chi sta guadagnando.