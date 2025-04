Oasport.it - ATP Montecarlo 2025, Fabio Fognini esce al primo turno con Francisco Cerundolo

Dura un’ora il torneo ATP Masters 1000 diper: l’azzurro, iscritto al tabellone principale grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori, cede rapidamente nelal cospetto dell’argentino, vittorioso con un netto 6-0 6-3, il quale si assicura il diritto di sfidare nei sedicesimi lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del seeding.Nelset, durato appena 20?, l’azzurro cede il servizio a 15 in avvio e, con un parziale iniziale di 8 punti a 2 nei primi 10 giocati, scappa sul 2-0.nel terzo game cancella un break point, ma ai vantaggi non chiude ed il sudamericano ne approfitta per portarsi sul 3-0 pesante. Il ligure ha l’occasione di recuperare uno dei break di ritardo nel quarto gioco, ma dal 15-40 l’argentino inanella quattro punti e va sul 4-0.