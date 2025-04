Cosa deve fare la mamma della sposa durante il matrimonio

"La mamma è sempre la mamma" recita un vecchio proverbio. E, anche nel giorno del matrimonio, le future spose difficilmente riescono a fare a meno del sostegno e del supporto della figura materna.Dai consigli sulla pianificazione dell'evento, fino alla gestione della lista degli ospiti, sono infatti moltissimi i ruoli che la madre della sposa è chiamata a ricoprire nel giorno del sì. Ecco i più importanti.Qual è il ruolo della madre della sposa?Per quanto non necessariamente una mamma debba partecipare attivamente all'organizzazione del sì, sarà quasi certamente chiamata a fornire un supporto emotivo e organizzativo alla sposa: alcune future mogli potrebbero chiedere un aiuto concreto nella pianificazione del matrimonio, nella ricerca della location o nella stesura della lista degli invitati.

