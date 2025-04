Ilnapolista.it - Bologna-Napoli 0-1, gol pazzesco di Anguissa in percussione (LIVE)

Gli azzurri sfidano i felsenei nel monday night della trentunesima giornata per accorciare in testa alla classifica dopo il passo falso dei nerazzurri contro il Parma. Conte perde Buongiorno per un risentimento muscolare e Meret per influenza. Al loro posto dentro Scuffet (all’esordio) e Juan Jesus, nel frattempo però la buona notizia del ritorno di McTominay arruolabile tra gli undici di partenza. Ildal canto suo arriva da un periodo molto positivo e nella piena condizioni di potersi giocare un posto nella prossima Champions League. Italiano ricorre di nuovo a Dallinga dopo il rientro recente di Castro tra i convocati. 21? Ilprova a reagire dopo lo shock del gol subito18? Gol assurdo di, su una palla vacante a centrocampo si avventa e brucia tutta la retroguardia in velocità e forza veemente.