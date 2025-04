Lanazione.it - Spacciatore sequestra un conoscente, punta una pistola a salve contro un vigilante, poi aggredisce i poliziotti

Firenze, 7 aprile 2025 – Per una partita di droga avrebbeto une poito unaunintervenuto in aiuto del malcapitato. Poi è scappato dal quartiere di Novoli, a Firenze. Ma dopo un senegalese, 40 anni, è stato individuato e arrestato dalla polizia al parco delle Cascine. In auto aveva 18 dosi di cocaina nascosti in una torcia e lainceppata. Già noto alle forze dell'ordine, ora è accusato di sequestro di persona, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, estorsione e minacce aggravate e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La vicenda risale alla sera del 5 aprile. Quella sera, il 40enne avrebbe trascinato fuori da un bar un, un cittadino brasiliano, 24 anni, costringendolo a salire a bordo di un'auto.