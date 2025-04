Loredana Lecciso aggredita sul bus | Un uomo ha tentato di strapparmi la catenina

Loredana Lecciso: “Io aggredita sul bus a Milano per una catenina. Preoccupata per i miei figli che vivono qui” - L’episodio intorno alle 20 di sera mentre la compagna di Al Bano si trovava con un’amica: “Ho iniziato a urlare nonostante lo spavento e sono riuscita a tenere la collanina, un regalo di mia madre a c ... (msn.com)

Loredana Lecciso: “Aggredita sul bus per una collanina. Non prenderò più mezzi pubblici a Milano” - L’aggressione è avvenuta intorno alle 20 di sabato 5 aprile su un autobus a Milano. La compagna di Al Bano: “Mi hanno detto che Milano è diventata insicura, avevano ragione. Sono preoccupata per i ... (fanpage.it)

Aangevallen tijdens poging tot overval op bus in Milaan: angst voor Loredana Lecciso - Loredana Lecciso aggredita su un autobus a Milano: un uomo ha cercato di rubarle una catenina d'oro. Le sue attuali condizioni. (notizie.it)