Oasport.it - LIVE Fognini-Cerundolo 0-6, 3-4 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: break nel secondo dell’argentino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Servizio vincente.15-0 Rovescio in rete di.3-4 Gameche guadagna la rete e chiude bene con lo smash.40-15 Gran punto didopo scambio sotto rete chiuso dalla frustata profonda di diritto dell’azzurro.30-15 Gioca profondo.30-0 Rovescio lungolinea al bacio di.15-0 Lungo il rovescio di.2-4 Game, risposta quasi non cercata dache spinge fuori.40-0 Lungo il diritto disul rovescio profondo di.30-0spinge bene con il servizio e il diritto.15-0 Risposta in rete di.2-3, rovescio in rete didopo lungo scambio.40-AD Scarico il diritto dilunglinea.40-40 Diritto coraggioso in contropiede di!40-AD Ottima risposta di, Fabio alza male traiettoria del suo diritto.