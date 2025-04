Secoloditalia.it - Torna il tema della maternità nelle canzoni: il racconto della “neomamma” Paola Pezone diventa un evento

Leggi su Secoloditalia.it

C’è grande attesa per l’dal titolo “” che la cantante(nella foto) terrà il prossimo 29 aprile al teatro Totò di via Frediano Cavara presentato da Magda Mancuso e realizzato con la produzione “Mg Production” di Giorgio Mascitelli. Sono già partite, infatti, le prevendite per l’acquisto dei tagliandi d’ingresso al teatro presso i rivenditori autorizzati “Go2” e “Ticketone”. E già si registra un vero e proprio “assalto” al botteghino elettronico.ta da poco mamma ed ha tanto da raccontare sia artisticamente chepropria vita personale. Il suo ultimo singolo, pubblicato da poche settimane, è il gettonassimo “Principe distratto”, scritto da Vincenzo D’Agostino e Luca Barbato. “”, anteprima del suo nuovo lavoro discografico, racchiuderà, infatti, non solo la presentazione dell’ultimo album, ma anche tante belle notizie per i suoi innumerevoli fan.