Juventusnews24.com - Paolo Rossi convinto su Locatelli e lancia la provocazione: «Se la squadra fosse migliorata come lui sarebbe molto in alto. È un giocatore da Juve? Dico questo» – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24sula: tutte le dichiarazioni del giornalista sul centrocampistaè intervenuto a “Ma che partita hai visto”, format visibile sul canale YouTube dintusnews24, per analizzare la prestazione dicontro la Roma. Visualizzapost su Instagram Un post condiviso dantusnews24 (@ntusnews24com)PAROLE – «Se ladal suo principiosaremmoin. Veniva fischiato in precampionato, la maglia dipesava il doppio di quella di Koopmeiners. Per me è unda, ma quest’anno è stato spesso il migliore della».Leggi suntusnews24.com