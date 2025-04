Cercano di far esplodere lo sportello delle Poste Visti dalle telecamere scappano

sportello automatico dell’ufficio postale di Castelli Calepio, in via Roma 58. Ecodibergamo.it - Cercano di far esplodere lo sportello delle Poste. Visti dalle telecamere, scappano Leggi su Ecodibergamo.it IL COLPO FALLITO. Nella notte di sabato è avvenuto un tentativo di attacco alloautomatico dell’ufficio postale di Castelli Calepio, in via Roma 58.

Cercano di far esplodere lo sportello delle Poste. Visti dalle telecamere, scappano. "Levateje er vino a Carmen!", Christian De Sica punge la soubrette che cerca di imitare Serena Brancale. Fa esplodere il postamat e resta ferito: arrestato 48enne ricercato in Francia e Romania. Come hanno fatto esplodere i cercapersone di Hezbollah. Tre ipotesi per l’attacco simultaneo. Non solo i cerca persone possono esplodere. I ladri cercano di fare esplodere il postamat a San Colombano Belmonte, ma il furto fallisce. Ne parlano su altre fonti

Cercano di far esplodere lo sportello delle Poste. Visti dalle telecamere, scappano - IL COLPO FALLITO. Nella notte di sabato è avvenuto un tentativo di attacco allo sportello automatico dell’ufficio postale di Castelli Calepio, in via Roma 58. Decisivo l’intervento degli operatori ... (ecodibergamo.it)