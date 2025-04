Trovato morto con l’auto in un fossato dopo ore Non è riuscito a chiedere aiuto

Trovato senza vita nel pomeriggio del 7 aprile, all’interno della sua auto finita in un fossato lungo la vecchia strada della Contessa. La vittima del tragico incidente è un 33enne eugubino, operaio di professione, del quale non si avevano più notizie dalla notte tra domenica e lunedì: il ragazzo, fino alle prime ore del mattino avrebbe messaggiato con i suoi amici, e sarebbe stata la sua improvvisa assenza dalla chat a insospettire amici e familiari, che hanno avvertito i Carabinieri nella mattinata di ieri. Subito sono scattate le ricerche da parte dei militari che, ripercorrendo la strada che il 33enne avrebbe verosimilmente potuto percorrere e grazie anche a una segnalazione arrivata al NUE – 112 (secondo indiscrezioni, infatti, i conoscenti si sarebbero organizzati per condurre delle ricerche in base ai posti in cui poteva essere o che poteva aver percorso il giovane), hanno Trovato l’auto dopo averla vista dal cavalcavia prima della galleria della Contessa da poco riaperto. Lanazione.it - Trovato morto con l’auto in un fossato dopo ore. "Non è riuscito a chiedere aiuto” Leggi su Lanazione.it Gubbio, 7 aprile 2025 – È statosenza vita nel pomeriggio del 7 aprile, all’interno della sua auto finita in unlungo la vecchia strada della Contessa. La vittima del tragico incidente è un 33enne eugubino, operaio di professione, del quale non si avevano più notizie dalla notte tra domenica e lunedì: il ragazzo, fino alle prime ore del mattino avrebbe messaggiato con i suoi amici, e sarebbe stata la sua improvvisa assenza dalla chat a insospettire amici e familiari, che hanno avvertito i Carabinieri nella mattinata di ieri. Subito sono scattate le ricerche da parte dei militari che, ripercorrendo la strada che il 33enne avrebbe verosimilmente potuto percorrere e grazie anche a una segnalazione arrivata al NUE – 112 (secondo indiscrezioni, infatti, i conoscenti si sarebbero organizzati per condurre delle ricerche in base ai posti in cui poteva essere o che poteva aver percorso il giovane), hannoaverla vista dal cavalcavia prima della galleria della Contessa da poco riaperto.

