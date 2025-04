Canoa Velocità Fiamme Gialle gli atleti gialloverdi conquistano cinque ori ai Campionati Italiani

Fiamme Gialle ai Campionati Italiani di Canoa Velocità sulla distanza di 5000 metri, disputati questo week end a Sabaudia.I canoisti gialloverdi allenati dai Tecnici Facchin, Mastracci, Pacchiarini e Dressino, sono stati capaci di salire per ben cinque volte sul gradino più alto del podio, portando a casa altrettanti Titoli Italiani.Durante la kermesse, tra i tanti successi, a brillare più di tutti è stata la medaglia d’oro conquistata dal K2 Under 23 femminile delle giovanissime Margherita Valerosi e Alyssa Marchetto. Grazie alla loro eccellente prestazione sono riuscite a conquistare una storica vittoria, il primo Titolo Italiano vinto da un equipaggio delle Fiamme Gialle nella categoria Under 23 femminile.Prova di forza nel K1 Senior per il finanziere Samuele Burgo che, dopo una lotta serrata per tutto il percorso, sul finale di gara riesce a superare il compagno di squadra Andrea Schera, andando a laurearsi Campione Italiano 2025. Leggi su Ilfaroonline.it Sabaudia – Successo delleaidisulla distanza di 5000 metri, disputati questo week end a Sabaudia.I canoistiallenati dai Tecnici Facchin, Mastracci, Pacchiarini e Dressino, sono stati capaci di salire per benvolte sul gradino più alto del podio, portando a casa altrettanti Titoli.Durante la kermesse, tra i tanti successi, a brillare più di tutti è stata la medaglia d’oro conquistata dal K2 Under 23 femminile delle giovanissime Margherita Valerosi e Alyssa Marchetto. Grazie alla loro eccellente prestazione sono riuscite a conquistare una storica vittoria, il primo Titolo Italiano vinto da un equipaggio dellenella categoria Under 23 femminile.Prova di forza nel K1 Senior per il finanziere Samuele Burgo che, dopo una lotta serrata per tutto il percorso, sul finale di gara riesce a superare il compagno di squadra Andrea Schera, andando a laurearsi Campione Italiano 2025.

