Lortica.it - Mohad e la morte di Casone

Leggi su Lortica.it

Marco Polo, durante uno dei suoi viaggi in Oriente, aveva portato dall’antica Persia un uomo di nome, appartenente agli Ismailiti Nizariti. Quest’uomo si era isolato in una zona tra il Castello di Pietramala dei Tarlati e Misciano, dove aveva costruito una capanna e coltivava canapa, fumando le infiorescenze femminili macerate ed essiccate.Gli Ismailiti erano una setta di arabi che seguivano l’antica religione di Ismaele, figlio di Abramo, il primo patriarca della religione ebraica. Non voglio dire fesserie, ma gli arabi sciiti seguirono questa religione, che ancora oggi conta circa 15 milioni di seguaci. Per chi non conosce la storia di Abramo, questi ebbe il figlio Ismaele dalla sua schiava Agar. Tuttavia, al momento della nascita di Isacco, Abramo cacciò via Agar e Ismaele, i quali si ritirarono nel deserto di Faran.