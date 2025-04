I reali di Inghilterra in Italia

Italia dei reali del Regno Unito, re Carlo III e la regina Camilla. Diciassette gli impegni ufficiali, tra cui il discorso del sovrano mercoledì a Montecitorio davanti alle Camere riunite.Servizio di Clara Iatosti I reali di Inghilterra in Italia TG2000. Tv2000.it - I reali di Inghilterra in Italia Leggi su Tv2000.it Ha preso il via questo pomeriggio la visita di Stato indeidel Regno Unito, re Carlo III e la regina Camilla. Diciassette gli impegni ufficiali, tra cui il discorso del sovrano mercoledì a Montecitorio davanti alle Camere riunite.Servizio di Clara Iatosti IdiinTG2000.

Carlo e Camilla sono in Italia, la prima volta da regnanti. Roma, poi Ravenna: le tappe del viaggio - Carlo e Camilla giovedì a Ravenna, divieti di sosta, scuole e musei chiusi. I reali di Inghilterra in Italia. Carlo e Camilla da oggi in Italia: ecco il programma di viaggio. Carlo d'Inghilterra arriva in Italia con la moglie Camilla Parker Bowles: il programma della visita. L’asse Roma-Londra: le ragioni del viaggio di re Carlo III in Italia. Re Carlo e Camilla in Italia, il programma e tutto quello che c'è da sapere sulla visita. Ne parlano su altre fonti

Re Carlo e Camilla arrivano in Italia: dettagli e curiosità sul loro itinerario - Oggi arrivano in Italia i Reali inglesi, Carlo e Camilla, per un viaggio speciale in occasione del ventesimo anniversario di matrimonio, celebrato il 9 aprile 2005. Ecco tutti i dettagli della visita. (notizie.it)

Visita dei Reali d’Inghilterra a Roma: Carlo e Camilla tra impegni ufficiali e celebrazioni - Re Carlo e la regina consorte Camilla iniziano una visita ufficiale in Italia, celebrando il ventennale del loro matrimonio con eventi a Roma e Ravenna per rafforzare i legami bilaterali. (gaeta.it)

Re Carlo e la Regina Camilla in visita ufficiale in Italia: appena atterrati all’aeroporto di Ciampino - Re Carlo e la Regina Camilla sono arrivati in Italia per una visita ufficiale. Incontri con Mattarella e Meloni, annullato l'incontro con Papa Francesco. (la7.it)