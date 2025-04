Gasparri | “Salvini al Viminale? Anch’io vorrei andare alla Roma Ma Piantedosi non è in discussione”

alla richiesta di un ritorno di Salvini al Viminale vanzata nel corso del congresso della Lega. Il capogruppo di Fi Maurizio Gasparri aggiunge: "Non mi risulta che ci sia una discussione sul rimpasto di governo. L'attuale ministro dell'Interno è persona validissima". Leggi su Fanpage.it "I cittadini italiani non sono preoccupati di spostamenti di poltrone. Noi dobbiamo dimostrare che il governo si occupa di proteggere il lavoro e le imprese". Così Antonio Tajani chiuderichiesta di un ritorno di Salvini alvanzata nel corso del congresso della Lega. Il capogruppo di Fi Maurizioaggiunge: "Non mi risulta che ci sia una discussione sul rimpasto di governo. L'attuale ministro dell'Interno è persona validissima".

