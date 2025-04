Wall Street contrastata Dj -1% e Nasdaq +02%

Wall Street prosegue la seduta contrastata mentre si valutano le mosse sui dazi decisi da Donald Trump. Il Dow Jones cede l'1%, lo S&P sale dello 0,3% e il Nasdaq guada lo 0,2 per cento. Quotidiano.net - Wall Street contrastata, Dj -1% e Nasdaq +0,2% Leggi su Quotidiano.net prosegue la sedutamentre si valutano le mosse sui dazi decisi da Donald Trump. Il Dow Jones cede l'1%, lo S&P sale dello 0,3% e ilguada lo 0,2 per cento.

