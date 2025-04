Secoloditalia.it - Dazi, la Ue apre alla linea italiana della trattativa. La task-force della Meloni: “No alla guerra commerciale”

Leggi su Secoloditalia.it

Trattare si può. Nel giorno in cui si diffonde la notizia – poi smentita dCasa Bianca – di una moratoria di 90 giorni sull’introduzione deida parte degli Usa, la presidenteCommissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato di avere offertozero reciproci sui beni industriali agli Stati Uniti. Una posizione sicuramente più “soft” rispetto alle iniziale promesse di “ritorsioni” nei confronti dell’amministrazione Trump, che avevano fatto storcere il naso a molti Paesi, Italia in testa. E a fare da “apripista”potrebbe essere proprio Giorgia, che quasi certamente sarà a Washington,Casa Bianca, da Trump, il prossimo 16 aprile. A Palazzo Chigi, un verticeministeriale, ha fatto il punto sullada tenere con gli Usa e con la Ue, nel segno”, come da giorni ripete la premier.