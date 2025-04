Ilveggente.it - Sinner verso la scelta: un outsider per il dopo Cahill

Jannik, la caccia al supercoach che prenderà il posto di Darrenarriva ad un punto di svolta: stavolta siamo a un passo dalla.Le cose non sono andate esattamente come Darrensi aspettava. Non avrebbe mai potuto immaginare, del resto, che la sua ultima stagione da coach potesse evolversi in questo modo. Che il suo pupillo, cioè, fosse costretto a rimanere fermo per tre mesi per via della squalifica dovuta al caso doping in cui si è ritrovato coinvolto.la: unper il(LaPresse) – Ilveggente.itLa buona notizia, tuttavia, è che il meglio deve ancora venire. L’anno era iniziato col botto, con il bis di Janniknella terra che ha dato i natali proprio al suo super coach. E il periodo di sospensione sta ufficialmente per volgere al termine, motivo per il quale è tempo di rimboccarsi le maniche e di tornare al lavoro affinché il prosieguo del 2025 possa essere tale da cancellare, in un nanosecondo, questi tre mesi senza successi e senza tennis.