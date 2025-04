Omicidio Saman pg chiede ergastolo per tutti i familiari | Freddi pianificatori

ergastolo per i cinque familiari di Saman Abbas, la 18enne originaria del Pakistan uccisa a Novellara nel 2021, tutti imputati per Omicidio e soppressione di cadavere. La procuratrice ha riconosciuto le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e .L'articolo Omicidio Saman, pg chiede ergastolo per tutti i familiari: "Freddi pianificatori" proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News

