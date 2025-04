Padovaoggi.it - "Guerra delle grucce": arrestato all'ombra del Santo l'ultimo componente del commando

Leggi su Padovaoggi.it

E' durata nove mesi la latitanza di un ex soldato dell'esercito della Repubblica Popolare cinese, latitante dopo un tentato omicidio commesso a Prato ai danni di un connazionale in concorso con altri cinque malviventi cinesi. In manette a Padova nei pressi di un ristorante della cintura urbana è.