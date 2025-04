Papa Francesco malato tra i malati A Sorpresa a San Pietro

Papa Francesco è apparso a Sorpresa sul sagrato di Piazza San Pietro per salutare brevemente i malati giunti a Roma in occasione del loro Giubileo.Servizio di Paolo Fucili Papa Francesco malato tra i malati. A Sorpresa a San Pietro TG2000. Tv2000.it - Papa Francesco malato tra i malati. A Sorpresa a San Pietro Leggi su Tv2000.it Ieri,è apparso asul sagrato di Piazza Sanper salutare brevemente igiunti a Roma in occasione del loro Giubileo.Servizio di Paolo Fucilitra i. Aa SanTG2000.

