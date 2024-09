Giorgia Meloni all’Onu | Dall’Ucraina al Medio Oriente il destino ci sfida ma l’Italia è pronta a fare la sua parte

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) «Cari amici».ha concluso così la sua missione americana, con un discorso in italiano al Palazzo di vetro dell’Onu durante il quale ha trattato alcuni temi chiave della politica estera del suo governo.ndo. La premier non ha citato Putin, ma sottolineato come «la ferita inferta al sistema fondato sulle regole dalla guerra d’aggressione russa sta avendo effetti destabilizzanti molto oltre i confini nella quale si consuma».ha invitato a continuare a difendere l’Ucraina, così come ha affermato il diritto di Israele di difendersi da attacchi esterni, «come quello orribile del 7 ottobre», ma al tempo stesso Israele «deve rispettare il diritto internazionale».sostiene il diritto del popolo palestinese ad avere un proprio stato epensa che nascerà se il popolo lo affiderà «a una leadership ispirata al dialogo».