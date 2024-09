È normale? | laboratorio per bambin* trans duello tra Giubilei e Piccolotti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Fa discutere il "pere gender creativ*" organizzato dal dipartimento Scienza della formazione dell'Università Roma Tre. L'obiettivo dichiarato è "di ascoltare e raccogliere le storie" di giovanissimi tra i 5 e i 14 anni. L'iniziativa, in programma per il 28 settembre e condotta da ricercatori e da un'insegnante montessoriana, è stata oggetto di critiche da parte di alcune forze politiche, che hanno già preannunciato interrogazioni, e di alcune associazioni Pro Vita. Se ne è discusso a Tagadà, il talk-show pomeridiano che va in onda tutti i giorni su La7. Per Francesco, il termine "" usato in relazione ai bambini è "preoccupante".