ATP Tokyo | Berrettini domina Van de Zandschulp e avanza al secondo turno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Matteoha iniziato alla grande il suo cammino nell’ATP 500 di, sconfiggendo l’olandese Botic van dein due set, con il punteggio di 6-3, 6-4. Una prestazione convincente per il tennista romano, che dimostra di essere in ripresa dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi. Un dominio sin dall’inizio Fin dal primo game,ha messo in chiaro le sue intenzioni, imponendo un ritmo di gioco elevato e sfruttando al meglio il suo servizio, una delle sue armi più letali. Nel primo set, il tennista italiano ha rapidamente ottenuto un break, che gli ha permesso di prendere il controllo del gioco e chiudere con un solido 6-3. L’olandese Van de, che già in passato aveva sofferto contro il gioco potente di, ha cercato di resistere, ma ha faticato a mantenere il passo.