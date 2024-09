Anarchici | ferirono agenti a corteo per Cospito a Milano 11 a processo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 set. (Adnkronos) - Sono 11 gliche andranno ail prossimo 10 dicembre, davanti ai giudici della decima sezione del tribunale di, perché ritenuti i responsabili degli scontri avvenuti durante la manifestazione in solidarietà al detenuto Alfredodell'11 febbraio del 2023. Durante il, all'altezza di via Sabotino, alcuni manifestanti del gruppo di testa, lanciarono diverse bottiglie e oggetti contro le forze dell'ordine, provocando lezioni a sei. Per uno dei 13 imputati è stato raggiunto l'accordo sulla messa alla prova, mentre la posizione dell'ultimo è stata stralciata ed è stato dichiarato il "non doversi procedere" in quanto irreperibile. Nessuno dei 13, difesi tra gli altri dagli avvocati Eugenio Losco, Mauro Straini e Mirko Mazzali, si è presentato davanti al gup.