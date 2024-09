All’Instituto Cervantes spettacolo di flamenco di El Canelazo e degustazione di vini della Ribeira Sacra

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 25 settembre 2024) In occasioneGiornata Europea delle Lingue, giovedì 26 settembre, l’Institutodi Napoli celebra la diversità linguistica spagnola con varie iniziative nella sede di via Chiatamone 6G. Oltre ai vari momenti informativi sui diversi corsi di spagnolo, di catalano, di basco e galiziano, sono in programma unodi, anticipato (alle ore 18) dalla degustazioni di, regione del nord-ovestSpagna, nella comunità autonomaGalizia. Una zona rinomata per gli splendidi paesaggi di canyon fluviali e i vigneti terrazzati, coltivati a mano secondo un’antica tradizione. Denominata RiservaBiosfera Unesco, questa zona dalla straordinaria bellezza naturale, custodisce un notevole patrimonio culturale e artistico, oltre a una delle produzionicole più anticheSpagna.