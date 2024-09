Non ci resta che piangere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Tutti colpevoli. Nessuno escluso. L'ennesima alluvione che ha colpito la Romagna - con il suo fardello di sfollati, danni e chi più ne ha più ne metta - ha messo in luce ancora una volta come la classe politica sia incapace di gestire le emergenze. Non è una questione di partiti, di colori, di ideologie: è solo una questione pratica. Da Roma a Bologna, purtroppo, questa volte le colpe sono di tutti. Bisognerebbe chiedere scusa, invece di giocare solo allo scaricabarile. Senza entrare nei dettagli di cifre e provvedimenti - che abbiamo raccontato e sviscerato sulle pagine di carta e online del Carlino - in questa vicenda gli errori sono stati tanti. E nessuno ha ammesso colpe o mancanze.