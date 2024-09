Natalia Estrada qualcosa potrebbe farla tornare in tv? Parla lei

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di martedì 24 settembre 2024) A distanza di molti annitornerebbe in televisione? Cosa ha detto lei Nuove rivelazioni di, cosa ha detto sulla possibilità disul piccolo schermo Da molti anniha cambiato vita, era il 2007 quando ha deciso di lasciare la televisione per dedicarsi ad una sua grandissima passione, quella per i cavalli.In tantissimi continuano a chiedersi se un giorno la rivedremo sul piccolo schermo, in merito alla sua assenza dalla televisione in una recente intervista concessa a Repubblica ha detto: “Se ho litigato con la tv? Assolutamente no. A un certo momento ho deciso di cambiare vita. Ho chiuso una porta e ne ho aperto un’altra. Ho finito nel 2007 con le registrazioni. Ora vado solo per eventi e ospitate in relazione al mondo dei cavalli e la natura“.