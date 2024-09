L’ultimo miglio Il metrò rallenta sugli extra costi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Milano ha chiesto 400 milioni di euro in più per coprire inecessari al prolungamento fino a Monza della linea M5 della metropolitana (già finanziata con un miliardo e 296 milioni), ma nessuno sa ancora bene come e perché. Una situazione quasi da giallo quella denunciata dall’associazione Hq, la quale da molti anni ormai si occupa di analizzare le procedure che dovrebbero far arrivare la metropolitana, con le sue 7 fermate, nel capoluogo brianzolo. Gli attivisti partono da quanto appreso dal consiglio regionale lombardo, quando l’assessora alle infrastrutture, Claudia Terzi, ha comunicato di non aver ricevuto alcuna comunicazione da Milano in merito alla richiesta di fondi aggiuntivi, né di conoscere i dettagliaumenti.