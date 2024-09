Lo Sporting Pegognaga non vince mai | il primato del club dilettantistico che perde da 31 gare consecutive Ci dicevano di ritirarci

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Bloccati in un loop che non sembra voler terminare. Lolombardo -, ogni domenica vive il suo personalissimo giorno della marmotta. Va sempre così: entrano in campo, passano in vantaggio e si fanno recuperare. Il risultato? Una sconfitta. E oggi, tra seconda e terza categoria, i risultati negativi consecutivi sono saliti a quota 31. Il paese mantovano di 6mila abitanti, che si è saputo reinventare e rinascere dopo il terremoto del 2012, è alla ricerca della vittoria (e forse anche della felicità in termini sportivi): unitaliano da togliersi dal curriculum e un successo che manca da troppe settimane. “Cidi” 28 sconfitte in seconda categorie, 3 quest’anno dopo la retrocessione in terza. E il numero non sembra volersi fermare.