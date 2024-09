Incubi quotidiani | Andare a scuola è una roulette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Corse che saltano e pullman strapieni. È un’odissea il viaggio verso la. Ogni giorno. Su tutte le linee frequentate dagli studenti: z208, 221, 202, 205. Si salva solo chi parte dal capolinea. "Prendo il 208 da e per Arcore – racconta Alice, che frequenta il liceo classico Zucchi a Monza –, le corse saltate sono all’ordine del giorno. Aci segnano il ritardo e dopo tre ritardi viene scalato un punto in condotta". Per non rischiare Isabella, da Villasanta, esce alle 6.40 per prendere il bus delle 6.55, così da anticipare il pienone delle 7.30 ed essere ain tempo. Ma a questo punto arriva alle 7.30 e deve aspettare mezz’ora fuori, prima di poter entrare a, alle 8. Va meglio a Martina che da San Fruttuoso prende il 208 dal capolinea e riesce persino a sedersi. Mentre per Lara, da Vedano, la scelta è tra lo z221 e il 204: "Mi trovo alla fermata alle 7.