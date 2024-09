Cambio armadio autunnale | la guida definitiva

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Quando inizia una nuova stagione, una delle attività domestiche più comuni è il. Un compito che può sembrare difficile e pesante, soprattutto quando ci si ritrova a dover gestire una marea di vestiti e accessori. Tuttavia, con qualche consiglio pratico e una strategia ben definita, questo momento può trasformarsi in un'opportunità di riorganizzazione e ottimizzazione del proprio guardaroba, per facilitare le giornate e le serate più fredde che ci aspettano nei prossimi mesi. Oltre a fare spazio ai nuovi capi di stagione, ilè anche il momento perfetto per valutare cosa effettivamente indossare e cosa, invece, è meglio regalare o riciclare. Inventario Conviene cominciare dai capi ormai fuori stagione. Bisogna raccoglierli e sistemarli in scatole etichettate per facilitarne il recupero quando sarà il momento di indossarli di nuovo.